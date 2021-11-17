Ребенок уехал из детсада на игрушечной машине

Двухлетний малыш уехал с территории частного детсада в Махачкале на игрушечной машине, в результате сотрудника учреждения уволили, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.
«Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей», — говорится в сообщении.
К воспитателю и его помощнику применили меры дисциплинарного взыскания. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в Махачкале нашли маленького ребенка на игрушечной машине без сопровождения взрослых.
Выяснилось, что малыш сбежал из ближайшего детсада «Искорка». Историей заинтересовалась прокуратура Дагестана, которая организовала проверку на предмет соблюдений требований законодательства в детском саду.
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