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Ребенок уехал из детсада на игрушечной машине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-центр администрации города Омска

Двухлетний малыш уехал с территории частного детсада в Махачкале на игрушечной машине, в результате сотрудника учреждения уволили, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

«Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей», — говорится в сообщении.

К воспитателю и его помощнику применили меры дисциплинарного взыскания. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в Махачкале нашли маленького ребенка на игрушечной машине без сопровождения взрослых.

Выяснилось, что малыш сбежал из ближайшего детсада «Искорка». Историей заинтересовалась прокуратура Дагестана, которая организовала проверку на предмет соблюдений требований законодательства в детском саду.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru