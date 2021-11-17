Эль Фаннинг опубликовала промо для второго сезона «Великой»

Актриса Эль Фаннинг, сыгравшая главную роль в комедийном сериале «Великая», показала промо ко второму сезону проекта.

На опубликованных в Instagram фотографиях запечатлены Эль Фаннинг и Николас Холт. В сериале они играют Екатерину Великую и Петра III. Один из нарядов на актрисе — сексуальный кружевной пеньюар с корсетом.

Сериал «Великая» рассказывает про юные годы императрицы Екатерины II и о том, как она завоевывала власть. Сюжет комедийного сериала не претендует на историческую достоверность и утрирует некоторые русские традиции.

Первый сезон «Великой» вышел на стриминговом сервисе Hulu в 2020 году. Второй сезон выйдет 19 ноября также на Hulu.