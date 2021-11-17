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Скорость мобильного интернета в России впервые упала

Источник:
TelecomDaily
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Фото: © Sibnet.ru

Средняя скорость передачи данных в российских сетях 4G LTE за ноябрь показала снижение до 21,7 Мбит, падение произошло впервые с момента запуска технологии в России.

Год назад средняя скорость мобильного интернета у крупнейших четырех российских операторов МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2 достигала 24,3 Мбит. Эксперты предполагают, что причиной этому мог стать рост трафика и увеличение нагрузки на сети.

Согласно статистике, объем трафика в мобильных сетях за год вырос на 30%, за два года — более чем на 110%. При этом развитие и модернизация сетей связи не успевают за ростом трафика и увеличением нагрузки.

Специалисты не прогнозируют рост скоростей передачи данных до массового внедрения в России мобильных сетей 5G.

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Технологии #Интернет
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