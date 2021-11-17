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Строители показали новые фото четвертого моста в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Надвижка пролета будущего четвертого моста через Обь в Новосибирске завершена на 60%, строители поделились новыми фото объекта.

«Один из основных и самых технологически сложных этапов – надвижка пролётного строения над руслом реки. Его общая длина составит 776 метров, все работы разделены на 16 этапов. Строительный дивизион группы "ВИС" завершил 11 стадию надвижки, в рамках которой надвинуто 46 погонных метров», — сказано в сообщении компании.

Общая длина смонтированного пролетного строения составила 465 погонных метров, это 60% от общей длины. Общая масса пролетного строения — более 10 тысяч тонн.

Четвертый мост свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным. Строительные работы должны завершиться к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в декабре 2022 — январе 2023 года.

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