Научно-популярное шоу «Эксперименты» в стиле «Галилео» выйдет на СТС

Новое научно-популярное шоу «Эксперименты», которое объединит ведущих легендарного проекта «Галилео» разных лет — Александра Пушного и Даню Крастера, покажут на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.

Раньше «Эксперименты» были рубрикой большого проекта «Галилео», теперь превратилось в отдельный проект с некоторыми корректировками.

Зрители увидят опыты с пылесосом, магнитной пушкой, градусником, газировкой, электрошокером и другими техническими устройствами.

Кроме экспериментов, которые ведущие проведут в мастерской Дани Крастера в Санкт-Петербурге, в новом шоу появятся анимационные сюжеты, озвученные Денисом «Кураж-Бамбей» Колесниковым.

Мультфильмы расскажут о технологических новинках, разработанных по ключевым направлениям нацпроектов: «Наука и университеты», «Образование» и «Цифровая экономика». Особое внимание сценаристы уделили технологиям искусственного интеллекта.

Первый выпуск научно-популярного шоу «Эксперименты» выйдет 30 ноября в 14.00 на канале СТС.