НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Юные новосибирцы организовали под Омском производство мефедрона

Источник:
Sibnet.ru
561 0
Фото: © ГУ МВД по Омской области

Студент и его молодой безработный знакомый из Новосибирска организовали в Омской области лабораторию по производству мефедрона.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Омской области, молодые люди 18 и 19 лет купили жилой дом в малонаселенной деревне Павлоградского района.

«В помещении оперативники обнаружили колбы и емкости разного объема, канистры с различными веществами, противогазы, защитные костюмы, лабораторную посуду, весы, насосы и другие устройства, предназначенные для смешивания химических веществ», — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли более 157 граммов мефедрона, который фигуранты изготовили в доме и приготовили к дальнейшей фасовке и сбыту через тайники-закладки. По предварительным данным, незаконную деятельность фигуранты организовали по заданию интернет-магазина.

Молодых людей арестовали. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще по теме
Путин впервые за 20 лет помиловал томскую осужденную
Компания красноярцев пытала и убила 16-летнюю девушку за телефон
Суд вынес приговор поджегшему пункт вакцинации абаканцу
Эксперт объяснил, откуда мошенники берут данные людей
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Путин впервые за 20 лет помиловал томскую осужденную
Строители показали новые фото четвертого моста в Новосибирске
Три сибирских губернатора попали в топ по числу негативных отзывов
Утвержден перечень районов Крайнего Севера
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Пираты взломали новый сборник игр GTA
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Пиломатериалам введут заградительную пошлину
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов
Россия установила антирекорд по расходам на здравоохранение
Китай обогнал США и стал самой богатой страной на Земле
Instagram введет новую систему регистрации пользователей
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
41
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru