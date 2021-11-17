Юные новосибирцы организовали под Омском производство мефедрона

Студент и его молодой безработный знакомый из Новосибирска организовали в Омской области лабораторию по производству мефедрона.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Омской области, молодые люди 18 и 19 лет купили жилой дом в малонаселенной деревне Павлоградского района.

«В помещении оперативники обнаружили колбы и емкости разного объема, канистры с различными веществами, противогазы, защитные костюмы, лабораторную посуду, весы, насосы и другие устройства, предназначенные для смешивания химических веществ», — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли более 157 граммов мефедрона, который фигуранты изготовили в доме и приготовили к дальнейшей фасовке и сбыту через тайники-закладки. По предварительным данным, незаконную деятельность фигуранты организовали по заданию интернет-магазина.

Молодых людей арестовали. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.