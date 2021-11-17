Остекление малых арен завершили в новом новосибирском ЛДС

Остекление двух малых арен завершено на новой ледовой арене в Новосибирске, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Строители завершили остекление двух малых арен, на основной арене установка уникальных витражных систем продолжается. Всего строителям предстоит обустроить более 11,7 тысяч квадратного метра светопрозрачных конструкций», — говорится в сообщении.

Продолжается комплекс работ по утеплению фасадов здания, заливке полов, также ведется монтаж внутренних систем отопления.

Строительство ЛДС должны завершить до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске с декабря 2022 года по январь 2023 года. Новая ледовая арена будет представлять собой шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Трибуны будут вмещать 10,5 тысячи зрителей.