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Остекление малых арен завершили в новом новосибирском ЛДС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Остекление двух малых арен завершено на новой ледовой арене в Новосибирске, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Строители завершили остекление двух малых арен, на основной арене установка уникальных витражных систем продолжается. Всего строителям предстоит обустроить более 11,7 тысяч квадратного метра светопрозрачных конструкций», — говорится в сообщении.

Продолжается комплекс работ по утеплению фасадов здания, заливке полов, также ведется монтаж внутренних систем отопления.

Строительство ЛДС должны завершить до старта молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске с декабря 2022 года по январь 2023 года. Новая ледовая арена будет представлять собой шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Трибуны будут вмещать 10,5 тысячи зрителей.

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