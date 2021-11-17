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Эксперты увидели сложности со штрафами ГИБДД через приложение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водители не смогут использовать предлагаемое властями приложение для фиксации нарушений ПДД, необходимо прописать возможность использовать материалы с видеорегистраторов, заявил эксперт в области фото-видеофиксации Григорий Шухман.

Президент России Владимир Путин поручил запустить возможность оформлять штрафы ГИБДД с помощью специального мобильного приложения в срок до 1 июня 2022 года. За отдельные нарушения ПДД будут наказывать без составления административного протокола.

«Считаю ошибкой привязку к установке программного обеспечения на устройство фиксации. Потому что для фиксации в динамике пользователю нужно включить телефон, запустить приложение, выбрать тип фиксируемого нарушения, навести камеру на автомобиль. При этом нужно быть максимально близко, чтобы прочитать госномер. И только тогда сработает фиксация. За это время нарушитель "в динамике" банально уедет», — цитирует Шухмана Autonews.

По его мнению, привязка к программному обеспечению на гаджете исключает фиксацию самими водителями, так как им запрещено держать мобильный телефон во время движения авто. Нарушителей, ездящих на «красный» и по обочине, обгоняющих по встречке, фиксируют видеорегистраторы, но материалы с них в упрощенный порядок не попадут

Чтобы узаконить применение приложения, надо поменять несколько формулировок в законодательстве. Например, в законодательстве есть определение «камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД» и такие устройства должны работать в полностью автоматическом режиме без участия оператора.

«Пока этих изменений не сделают, постановления можно будет отменять по тем же основаниям, как сейчас обжалуют постановления с «Помощника Москвы». Нужно добавить специальную формулировку в КоАП и убрать слово «автоматический», только тогда это заработает», — высказался глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Тема: Дорожные войны
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