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Компания красноярцев пытала и убила 16-летнюю девушку за телефон

Источник:
Sibnet.ru
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Компания красноярцев, чтобы проучить 16-летнюю девушку, пытала ее на кладбище, убила, а затем бросила тело в воду, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В октябре 2020 года четверо мужчин и женщина в возрасте от 19 до 23 лет пришли в квартиру к знакомой девушке и, полагая, что она солгала о совершенном в отношении нее изнасиловании, решили ее проучить.

Злоумышленники на автомобиле привезли девушку на кладбище в Красноярске, где пытали ее. Затем привезли девушку на берег Енисея в районе Коркинского моста, задушили потерпевшую и сбросили ее тело в заводь реки Енисей, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев. Телефон похищенной продали ее телефон в ломбард за 4 тысячи рублей.

Через несколько дней после убийства обвиняемые приехали домой к другой знакомой девушке и, угрожали ей убийством. Затем ударили по лицу, похитили, привезли на территорию Емельяновского района Красноярского края, где били и издевались над ней.

Тело убитой девушки было обнаружено 4 ноября 2020 года на берегу реки Енисей. Один из участников преступления сознался и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив соучастников. Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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