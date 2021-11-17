Компания красноярцев пытала и убила 16-летнюю девушку за телефон

Компания красноярцев, чтобы проучить 16-летнюю девушку, пытала ее на кладбище, убила, а затем бросила тело в воду, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В октябре 2020 года четверо мужчин и женщина в возрасте от 19 до 23 лет пришли в квартиру к знакомой девушке и, полагая, что она солгала о совершенном в отношении нее изнасиловании, решили ее проучить.

Злоумышленники на автомобиле привезли девушку на кладбище в Красноярске, где пытали ее. Затем привезли девушку на берег Енисея в районе Коркинского моста, задушили потерпевшую и сбросили ее тело в заводь реки Енисей, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев. Телефон похищенной продали ее телефон в ломбард за 4 тысячи рублей.

Через несколько дней после убийства обвиняемые приехали домой к другой знакомой девушке и, угрожали ей убийством. Затем ударили по лицу, похитили, привезли на территорию Емельяновского района Красноярского края, где били и издевались над ней.

Тело убитой девушки было обнаружено 4 ноября 2020 года на берегу реки Енисей. Один из участников преступления сознался и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив соучастников. Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд.