Омских полицейских заподозрили в незаконной охоте на косуль

Незаконную охоту на косуль обнаружили в Большеуковском районе Омской области, сообщило СУ СКР по региону в среду. Областное управление полиции доложило о возможном увольнении своих сотрудников, если их вина в произошедшем подтвердится.

По данным следствия, на прошлой неделе в районе деревни Шорино Большеуковского района охотоведы во время рейда задержали шестерых человек, в их автомобиле нашли оружие, туши косуль и другие предметы.

У двух охотников были путевки на добычу косули. Охоту на территории заказника задержанные отрицали.

«В случае установления причастности и вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности», — добавило ГУ МВД по Омской области.