Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах к бабушке

Актриса Дакота Джонсон, известная по фильму «50 оттенков серого», обвинила режиссера Альфреда Хичкока в домогательствах ее бабушки, актрисы Типпи Херден.

По словам Джонсон, Хичкок разрушил карьеру ее бабушки из-за того, что она не захотела с ним спать. Однако постановщик так и не был привлечен к ответственности, сообщает The Hollywood Reporter.

О домогательствах со стороны известного режиссера писала сама Типпи Херден в своих мемуарах. А ее внучка Дакота Джонсон просто решила напомнить общественности о произошедшем.

Сама Джонсон заявляла, что никогда не сталкивалась с чем-то подобным в своей карьере. Она рассказывала, что не раз работала со скандальными актерами, такими как Шайя ЛаБаф и Джонни Депп, и прекрасно проводила с ними время.