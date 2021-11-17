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Два ТРЦ «заминировали» в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Сообщения о минировании поступили в ТРЦ «Аура» и «Галерея», сообщили очевидцы в соцсетях в среду. Антитеррористическая комиссия Новосибирской области проводит проверку.

По сообщениям очевидцев, утром в среду персонал и посетителей эвакуировали из ТРЦ «Аура». Автомобили экстренных служб также были замечены у ТРЦ «Галерея Новосибирск».

«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — сказано в сообщении антитеррористической комиссии.

Проверка подтвердила, что сообщение о заложенном взрывном устройстве было ложным, добавила пресс-служба «Ауры».

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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