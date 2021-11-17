Два ТРЦ «заминировали» в центре Новосибирска

Сообщения о минировании поступили в ТРЦ «Аура» и «Галерея», сообщили очевидцы в соцсетях в среду. Антитеррористическая комиссия Новосибирской области проводит проверку.

По сообщениям очевидцев, утром в среду персонал и посетителей эвакуировали из ТРЦ «Аура». Автомобили экстренных служб также были замечены у ТРЦ «Галерея Новосибирск».

«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — сказано в сообщении антитеррористической комиссии.

Проверка подтвердила, что сообщение о заложенном взрывном устройстве было ложным, добавила пресс-служба «Ауры».