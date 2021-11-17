Вышел новый трейлер фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Фильм «Человек-Паук: нет пути домой», главные роли в котором исполнили Том Холланд, Зендея и Бенедикт Камбербэтч, выйдет в российский прокат 15 декабря.

Впервые в киноистории Человека-паука герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от обычной жизни и подвергают опасности близких. Когда Питер Паркер просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется.

Мощное заклинание пробивает брешь в мире, впуская в него самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-пауком в любой из вселенных. Теперь Питеру предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей Мультивселенной.

Режиссер нового фильма —Джон Уоттс («Человек-Паук: Возвращение домой», «Человек-Паук: Вдали от дома»). В ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джон Фавро, Джейкоб Баталон, Мариса Томей.