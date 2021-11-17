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Пропавший в Омске ребенок нашелся у незнакомой женщины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девятилетний мальчик пропал в Омске. Оказалось, что ребенок потерял ключи от дома, замерзал за улице, и его взяла к себе незнакомая женщина, сообщило в среду СУ СКР по Омской области.

Школьник потерялся вечером во вторник. Оказалось, что он потерял ключи и не мог попасть домой.

«Сегодня утром мальчик нашелся. Как выяснилось, он ночевал у незнакомой женщины, которая, увидев замерзшего мальчика на улице, пригласила его к себе переночевать. Утром женщина привела мальчика домой, передав его матери», — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка, следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также условия проживания и воспитания ребенка.

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