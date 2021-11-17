HBO Max выпустит спецпроект про Гарри Поттера

Исполнители главных ролей в «Гарри Поттере» примут участие в спецпрограмме, посвященной юбилею франшизы. Проект выйдет 1 января 2022 года.

Спецпередача «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» выйдет с новыми интервью и беседами с актерами оригинального. Весь выпуск будет посвящен истории создания знаменитой франшизы, сообщает Variety.

Среди участников будущего спецэпизода Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт и режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус. Также в шоу примут участие такие актеры, как Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Имельда Стонтон, Хелена Бонем Картер.

Серия фильмов про Гарри Поттера выпущена компанией Warner Bros. и состоит из десяти фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию — начиная с «Гарри Поттер и Философский Камень» (2001 год) и заканчивая «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011 год) — а также спин-оффа «Фантастические твари и где они обитают» (2016 год) и его сиквела «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018 год). В 2022 году ожидается выход триквела «Фантастических тварей».