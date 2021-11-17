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HBO Max выпустит спецпроект про Гарри Поттера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Исполнители главных ролей в «Гарри Поттере» примут участие в спецпрограмме, посвященной юбилею франшизы. Проект выйдет 1 января 2022 года.

Спецпередача «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» выйдет с новыми интервью и беседами с актерами оригинального. Весь выпуск будет посвящен истории создания знаменитой франшизы, сообщает Variety.

Среди участников будущего спецэпизода Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт и режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус. Также в шоу примут участие такие актеры, как Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Имельда Стонтон, Хелена Бонем Картер.

Серия фильмов про Гарри Поттера выпущена компанией Warner Bros. и состоит из десяти фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию — начиная с «Гарри Поттер и Философский Камень» (2001 год) и заканчивая «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011 год) — а также спин-оффа «Фантастические твари и где они обитают» (2016 год) и его сиквела «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018 год). В 2022 году ожидается выход триквела «Фантастических тварей».

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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