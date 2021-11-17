Депутат заксобрания вышел на пикет против QR-кодов в Чите

Депутат заксобрания Забайкальского края от КПРФ Роман Берг вышел на пикет против QR-кодов в Чите, сообщил он у себя на странице в соцсетях.

«Я выступаю за добровольную вакцинацию и против QR-кодов, которые ничего не гарантируют. Вакцинированный человек может заболеть коронавирусом и будет его разносчиком. Поэтому введение обязательного требования кодов ничего особенного не решит», — сказал Берг изданию «Чита.ру».

Жители Иркутской области в минувшие выходные провели акции протеста против введения в регионе системы QR-кодов, фото и видео появились в соцсетях. Участники митинга в Иркутске записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

В Госдуму были внесены законопроекты, регламентирующие использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 и перенесенном заболевании в общественных местах, поездах и самолетах. Кремль поддержал введение QR-кодов на федеральном уровне.