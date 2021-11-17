НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Крапивинская ГЭС станет экологичнее

Источник:
Sibnet.ru
320 2
Фото: © wikimapia.org

Проект строительства Крапивинской ГЭС доработают с учетом требований экологии и безопасности, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Рабочая группа дав дня обсуждала проект гидроузла. Рассматривались основные технические решения по оценке воздействия объекта на окружающую среду, результаты исследований проб воды, развитие прилегающих территорий, в том числе особо охраняемых природных зон — «Салтымаковского» и «Бунгарапско-Ажендаровского» заказников.

В рамках проектирования проводилась оценка воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) — на природу и климат, на качество воды в Томи, на рыбохозяйственные запасы, на особо охраняемые природные территории. Кроме того, оценивались санитарно-гигиенические условия качества жизни населения.

«Завершение строительства Крапивинской ГЭС дает ряд преимуществ развитию Кузбасса. Водохранилище длиной 135 километров обеспечит регион запасом пресной воды, снизит паводковые риски, позволит регулировать уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, даст региону "чистую" электроэнергию. Однако необходимо глубоко проработать проект, особое внимание уделить безопасности жителей ближайших территорий и окружающей среды», — отметил на совещании губернатор Сергей Цивилев.

Он поручил сразу продумать туристические зоны: для южной агломерации — Осиновое Плесо в 40 километрах от Новокузнецка, на севере — Зеленогорск.

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь началось в 1976 году. Целями возведения были создание водохранилища для водозабора, создание эффективного источника генерации, защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. К 1989 году было выполнено около 60% работ.

Еще по теме
Украина нашла замену российскому газу
Россия отреагировала на угрозу Лукашенко остановить транзит газа
Шведская компания начнет добычу золота на новом месторождении в Туве
Украина заявила об энергетической войне с Россией
смотреть все
Кузбасс #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Юные новосибирцы организовали под Омском производство мефедрона
Остекление малых арен завершили в новом новосибирском ЛДС
Татьяна Толстая приедет в Новосибирск на фестиваль «Белое пятно»
Компания красноярцев пытала и убила 16-летнюю девушку за телефон
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Пираты взломали новый сборник игр GTA
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Пиломатериалам введут заградительную пошлину
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru