Крапивинская ГЭС станет экологичнее

Проект строительства Крапивинской ГЭС доработают с учетом требований экологии и безопасности, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Рабочая группа дав дня обсуждала проект гидроузла. Рассматривались основные технические решения по оценке воздействия объекта на окружающую среду, результаты исследований проб воды, развитие прилегающих территорий, в том числе особо охраняемых природных зон — «Салтымаковского» и «Бунгарапско-Ажендаровского» заказников.

В рамках проектирования проводилась оценка воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) — на природу и климат, на качество воды в Томи, на рыбохозяйственные запасы, на особо охраняемые природные территории. Кроме того, оценивались санитарно-гигиенические условия качества жизни населения.

«Завершение строительства Крапивинской ГЭС дает ряд преимуществ развитию Кузбасса. Водохранилище длиной 135 километров обеспечит регион запасом пресной воды, снизит паводковые риски, позволит регулировать уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, даст региону "чистую" электроэнергию. Однако необходимо глубоко проработать проект, особое внимание уделить безопасности жителей ближайших территорий и окружающей среды», — отметил на совещании губернатор Сергей Цивилев.

Он поручил сразу продумать туристические зоны: для южной агломерации — Осиновое Плесо в 40 километрах от Новокузнецка, на севере — Зеленогорск.

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь началось в 1976 году. Целями возведения были создание водохранилища для водозабора, создание эффективного источника генерации, защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. К 1989 году было выполнено около 60% работ.