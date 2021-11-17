Нераспечатанное письмо красноярца Цою продают за 100 тысяч рублей

Таинственное нераспечатанное письмо к Виктору Цою из Красноярска, отправленное в 1990 году выставлено на аукционе «Литфонд» за 100 тысяч рублей, сообщается на сайте.

«Нераспечатанное и непрочтенное письмо к человеку, который никогда уже не сможет с ним ознакомиться, всегда содержит какую-то тайну. Возможно, что Виктор Цой, погибший 15 августа 1990 года, просто не успел его получить и прочитать, так как в последние годы жил, в основном, в Москве, а не в Ленинграде. », — говорится в описании лота.

Возможно, музыкант не захотел открыть конверт, так как ожидал в письме найти некие неприятные известия. Незнакомец из Красноярска был упорным, и подобные письма приходили на адрес певца не один месяц.

«А может, это брошенная любовница? Ведь незадолго до этого письма Виктор Цой побывал в Красноярске — с 1 по 5 декабря 1989 года он дал в этом городе десять концертов. Есть вероятность, что открыв и прочитав письмо, можно узнать некую тайну о последних месяцах жизни Виктора Цоя», — написано в описании.

Письмо отправлено неизвестным лицом из Красноярска 20 марта 1990 года по адресу: Ленинград, проспект Ветеранов, 99, 101. Цою Виктору Робертовичу. Цена лота— 100 тысяч рублей.