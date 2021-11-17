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Нераспечатанное письмо красноярца Цою продают за 100 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Литфонд»

Таинственное нераспечатанное письмо к Виктору Цою из Красноярска, отправленное в 1990 году выставлено на аукционе «Литфонд» за 100 тысяч рублей, сообщается на сайте.

«Нераспечатанное и непрочтенное письмо к человеку, который никогда уже не сможет с ним ознакомиться, всегда содержит какую-то тайну. Возможно, что Виктор Цой, погибший 15 августа 1990 года, просто не успел его получить и прочитать, так как в последние годы жил, в основном, в Москве, а не в Ленинграде. », — говорится в описании лота.

Возможно, музыкант не захотел открыть конверт, так как ожидал в письме найти некие неприятные известия. Незнакомец из Красноярска был упорным, и подобные письма приходили на адрес певца не один месяц.

«А может, это брошенная любовница? Ведь незадолго до этого письма Виктор Цой побывал в Красноярске — с 1 по 5 декабря 1989 года он дал в этом городе десять концертов. Есть вероятность, что открыв и прочитав письмо, можно узнать некую тайну о последних месяцах жизни Виктора Цоя», — написано в описании.

Письмо отправлено неизвестным лицом из Красноярска 20 марта 1990 года по адресу: Ленинград, проспект Ветеранов, 99, 101. Цою Виктору Робертовичу. Цена лота— 100 тысяч рублей.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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