Крупная партия вакцин «Спутник» и «Спутник лайт» пришла в Новосибирск

Более 76 тысяч доз вакцин от коронавируса «Спутник» и «Спутник лайт» поступила в Новосибирскую область, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В регион поступило 13,8 тысячи комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и 63 тысячи доз «Спутника Лайт».

«Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В регионе развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.