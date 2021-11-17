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Крупная партия вакцин «Спутник» и «Спутник лайт» пришла в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 76 тысяч доз вакцин от коронавируса «Спутник» и «Спутник лайт» поступила в Новосибирскую область, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В регион поступило 13,8 тысячи комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и 63 тысячи доз «Спутника Лайт».

«Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В регионе развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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