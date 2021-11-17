Сенатор предложил лишать дипломов врачей-противников вакцинации

Врачей, отговаривающих пациентов от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, такие доктора профнепригодны, заявил сенатор Александр Башкин.

«Врач, который отговаривает от вакцинации — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — цитирует Башкина РИА Новости.

По его словам, сейчас для таких врачей предусмотрена дисциплинарная ответственность, предусматривающая увольнение. Сенатор предлагает подумать об ужесточении — например, наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными, перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную.

«Есть мнение, что их не надо наказывать, но врач, поступающий таким образом, это все равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырём, а пяти. Конечно, нет сомнений в профнепригодности таких медиков», — заявил сенатор.

Башкин также не исключил, что врачи, отговаривающие граждан от прививки от коронавируса, могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинировании и QR-кодов.