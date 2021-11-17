НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сенатор предложил лишать дипломов врачей-противников вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
407 4
Фото: © Sibnet.ru

Врачей, отговаривающих пациентов от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, такие доктора профнепригодны, заявил сенатор Александр Башкин.

«Врач, который отговаривает от вакцинации — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — цитирует Башкина РИА Новости.

По его словам, сейчас для таких врачей предусмотрена дисциплинарная ответственность, предусматривающая увольнение. Сенатор предлагает подумать об ужесточении — например, наделить суды правом признания дипломов таких медиков недействительными, перевести дисциплинарную ответственность в административную или даже уголовную.

«Есть мнение, что их не надо наказывать, но врач, поступающий таким образом, это все равно что доктор физико-математических наук, говорящий о том, что дважды два равно не четырём, а пяти. Конечно, нет сомнений в профнепригодности таких медиков», — заявил сенатор.

Башкин также не исключил, что врачи, отговаривающие граждан от прививки от коронавируса, могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинировании и QR-кодов.

Еще по теме
Врача больницы в Иркутской области уволили после драки с пациентом
Крупная партия вакцин «Спутник» и «Спутник лайт» пришла в Новосибирск
Прививка от COVID: можно ли делать сразу после болезни?
Новый препарат Pfizer от COVID-19 испытают на сибиряках
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Юные новосибирцы организовали под Омском производство мефедрона
Остекление малых арен завершили в новом новосибирском ЛДС
Татьяна Толстая приедет в Новосибирск на фестиваль «Белое пятно»
Компания красноярцев пытала и убила 16-летнюю девушку за телефон
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Пираты взломали новый сборник игр GTA
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Пиломатериалам введут заградительную пошлину
Обсуждение (4)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
40
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
34
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru