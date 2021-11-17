Вышел новый трейлер фильма «Не смотри наверх» с Ди Каприо и Лоуренс

Полноценный трейлер комедии «Не смотри наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс выложили в Сеть, ранее был показал тизер фильм.

Сюжет фильма рассказывает о двух астрономах, которые отравляются в пресс-тур, чтобы предупредить человечество о приближающейся комете. По их мнению, Земле грозит полное уничтожение, но никого это не волнует.

В фильме, кроме Ди Каприо и Лоуренс, снялись Тимоти Шаламе, Мелани Лински, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Ариана Гранде, Рон Перлман.

Мировая премьера фильма «Не смотри наверх» назначена на 8 декабря. Цифровой релиз на Netflix — 24 декабря.