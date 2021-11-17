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Кинокомпания Miramax Films подала в суд на Тарантино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Американская кинокомпания Miramax Films будет судиться с режиссером Квентином Тарантино из-за его намерения продать вырезанные сцены из «Криминального чтива».

«Продюсерская компания предпринимает юридические действия против сценариста и режиссера в связи с его планами продать на аукционе семь вырезанных сцен и другие артефакты "Криминального чтива" в качестве невзаимозаменяемых токенов или NFT»,— сообщает изданиеWall Street Journal.

В ноябре Тарантино заявил, что планирует продать семь вырезанных эпизодов из его фильма «Криминальное чтиво» в качестве невзаимозаменяемых токенов (NFT). Этот цифровой сертификат — некое подобие акций на фондовом рынке, только в рамках технологий блокчейна и криптовалюты.

Miramax Films считает, что все права на фильм и сцены из него принадлежат кинокомпании, а действия Тарантино нарушают контракт. Продюсеры уже написали соответствующее письмо с претензией режиссеру.

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