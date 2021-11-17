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Водители без прав и пассажиры погибли в лобовом ДТП в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД Тува

Четыре человека погибли в лобовом столкновении Priora и «Жигули», водители были без водительских прав, сообщает УГИБДД МВД по Республике Тыва.

По предварительным данным, вечером на 64 километре автодороги «Чадан - Ак-Довурак» произошло лобовое столкновение LADA Priora и «ВАЗ 2107», в результате которого погибли все участники дорожного движения, четверо мужчин. Это два водителя, и три пассажира LADA Priora.

Предварительно, за рулем LADA Priora находился 33-летний житель Ак-Довурака, лишенный права управления транспортными средствами, трижды привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение в 2017 и 2018 годах. В этом году мужчина также привлекался к административной ответственности за бесправное вождение.

Также водительское удостоверение 20-летнему водителю «ВАЗ 2107» — жителю села Шекпээр, не выдавалось. Мужчина в 2020 и 2021 годах четырежды привлекался к ответственности за нарушения ПДД.


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Республика Тува #ДТП
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