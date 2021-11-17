Суд вынес приговор поджегшему пункт вакцинации абаканцу

Мужчина, который летом поджег пункт вакцинации в Абакане, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно и выплате военным 1,2 миллиона рублей ущерба, сообщает Абаканский городской суд.

ЧП произошло на Первомайской площади в Абакане в июле. Пьяный 37-летний мужчина облил мобильный пункт вакцинации бензином и поджег с помощью зажигалки. Огонь удалось потушить вовремя. Пострадавших не было.

Суд установил, что мужчина нанес войсковой части, которой принадлежал пункт, ущерб на сумму 1,2 миллиона рублей.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Он согласился выплатить войсковой части 1,2 миллиона рублей.

Абаканский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на 1,5 года с испытательным сроком два года.