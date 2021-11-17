Стали известны все потенциальные соперники России в стыках

Первым соперником сборной России по стыковым матчам за право выступить в финальной части чемпионата мира — 2022 станет одна из пяти команд: Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция и Польша.

В стыковых матчах выступят 10 команд, занявшие второе место в группах, — это Россия, Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, Польша и Северная Македония. Также сыграют сборные Чехии и Австрии, ставшие лучшими командами из числа победителей групп Лиги наций.

Сборные разделены на сеяные (шесть лучших сборных, занявших вторые места) и несеяные. Россия вошла в число первых. Ее возможными соперниками станут Чехия, Австрия, Северная Македония, Турция и Польша. С Украиной, также входящей в несеяные, Россия будет разведена.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Команды будут разделены на пути А, В и С, в каждом из которых будут сыграны полуфинальные матчи и финал. Путевку в Катар получат три победителя.

Прямые путевки на первенство в Катаре завоевали победители групп — сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии.