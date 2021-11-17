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Смертельное ДТП грузовиков и BMW произошло в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Омской области

Два грузовика и BMW столкнулись на трассе в Искитимском районе, один человек погиб, пятеро попали в больницу, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В Искитимском районе во вторник в 19.45 на трассе р-256 произошло столкновение трех автомобилей — двух грузовых и легкового BMW. В результате ДТП, от полученных травм погиб пассажир легкового автомобиля.

Водитель грузового и легкового автомобиля, а также три пассажира легкового автомобиля — 25-летняя женщина и двое детей — грудничок и трехлетний ребенок доставлены в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Новосибирск #ДТП
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