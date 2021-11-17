Искусственный разум помог беспилотнику «Орион» стать автономным

Внедрение системы искусственного интеллекта ведет к автономизации беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в частности «Ориона», сообщил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Что касается искусственного интеллекта, идет поэтапная автономизация комплекса. Представляемое на выставке в Дубае новое автоматизированное рабочее место оператора - как раз еще один шаг к большей автономизации беспилотного летательного аппарата», — сказал ТАСС Богатиков.

По его словам, также применяется технология дополненной реальности — добавляются элементы, которые очевидно существуют, но неявно выражены визуально — тогда они дорисовываются для удобства операторов. «Такие технологии внедрять планируется, и они уже применяются в текущих версиях "Ориона"», — сказал он.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, взлетная масса которого составляет 1 тонна. Его «потолок» достигает 7,5 километра, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость — до 200 километров в час. Дрон может нести ракеты и бомбы.