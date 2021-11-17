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Байден заявил о новом этапе отношений с Китаем

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден полагает, что за его онлайн-встречей с председателем КНР Си Цзиньпином последует новый этап взаимодействия между странами.

«Это была хорошая встреча, нам предстоит многое сделать. Мы сформировали четыре группы, мы соберем людей для совместной работы по целому ряду вопросов. Я смогу рассказать больше в ближайшие две недели», — цитирует ТАСС Байдена.

Президент США рассказал о самой острой теме взаимоотношений с Китаем — статусе острова Тайвань. Остров управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, признавая политику «одного Китая». Но Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайваньской администрацией и поставляет острову вооружения.

Байден заявил, что на онлайн-встрече с Си Цзиньпином подчеркнул поддержку Вашингтоном закона об отношениях с Тайванем. «Указанный закон был принят в США в 1979 году. Им возлагается на Белый дом обязанность не только снабжать Тайвань оборонительными вооружениями, но и встать на его защиту, если Китай попытается использовать военную силу», — отметил глава Белого дома.

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Политика #Мир
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