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Шойгу вынудил Азербайджан и Армению прекратить бои

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Шойгу в ходе телефонных переговоров призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, провоцирующие эскалацию обстановки. «В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — говорится в сообщении.

Во вторник в Минобороны Армении сообщили, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста.

Председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика обратилась к РФ с призывом «защитить территориальную целостность Армении».

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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