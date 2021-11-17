Шойгу вынудил Азербайджан и Армению прекратить бои

Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Шойгу в ходе телефонных переговоров призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, провоцирующие эскалацию обстановки. «В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — говорится в сообщении.

Во вторник в Минобороны Армении сообщили, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста.

Председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика обратилась к РФ с призывом «защитить территориальную целостность Армении».