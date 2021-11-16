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Пользователям iPhone вернут удобную функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple вернет в iPhone привычный для многих пользователей сканер отпечатков пальцев Touch ID, который исчез в 2017 году.

По данным инсайдеров, в 2023 году «яблочный» производитель выпустит модели со сканерами лица Face ID и пальцев Touch ID, который будет встроен в экран устройства, пишет тематический портал Gizchina.

Apple отказалась от использования сканера отпечатков пальцев с выпуском iPhone X. Данное устройство получило безрамочный экран, поэтому сканеру на нижней грани попросту не нашлось места.

Схожие с Touch ID решения в ряде моделей на базе Android сейчас успешно применяют другие популярные производители мобильных телефонов — в частности, Samsung, Huawei и Xiaomi.

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