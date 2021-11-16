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Умные телевизоры получили удаленную установку приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Google представила удобное решение для умных телевизоров на основе платформы Android TV. Оно позволяет запускать установку приложений на телевизор со смартфона.

Для установки приложений на телевизоры Android TV требовалось открыть Google Play на самом телевизоре. Новая удобная функция упростит этот процесс. Пока она доступна пользователям в тестовом режиме, но вскоре должна распространиться на все смартфоны.

Последняя версия Google Play имеет раскрывающееся меню, которое появляется при нажатии кнопки «Установить». Оно содержит список доступных устройств, подключенных к вашей учётной записи.

Теперь в нем присутствует умный телевизор на Android TV. Использование смартфона сделает процесс выбора и установки приложений удобнее.

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Технологии #Софт
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