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Путин и Лукашенко обсудили рвущихся в Европу мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в разговоре также поднимался вопрос по обороне границ Союзного государства. Кроме этого, Лукашенко сообщил Путину о беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее Меркель дважды звонила Путину. Во второй беседе она сказала российскому лидеру, что кризис на границе создан «белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз».

Лукашенко уточнил, что в ходе разговора с немецкой коллегой он предложил вариант разрешения ситуации. Меркель взяла паузу на обсуждение этого предложения. Пока Минск и Берлин договорились не раскрывать детали этого возможного сценария.

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Политика #Мир
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