Путин и Лукашенко обсудили рвущихся в Европу мигрантов

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в разговоре также поднимался вопрос по обороне границ Союзного государства. Кроме этого, Лукашенко сообщил Путину о беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее Меркель дважды звонила Путину. Во второй беседе она сказала российскому лидеру, что кризис на границе создан «белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз».

Лукашенко уточнил, что в ходе разговора с немецкой коллегой он предложил вариант разрешения ситуации. Меркель взяла паузу на обсуждение этого предложения. Пока Минск и Берлин договорились не раскрывать детали этого возможного сценария.