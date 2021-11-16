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Представлен первый цифровой человеческий организм

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Разработчики из компании AIBODY представили первый цифровой человеческий организм на медицинской выставке в Дюссельдорфе, сообщается на сайте производителя.

Платформа позволяет воспроизводить реалистичные, детализированные физиологические реакции практически на любое смоделированное медицинское состояние или протокол лечения, уверяют создатели цифрового «аватара».

Программное обеспечение виртуального пациента включает в себя 132 тысяч параметров, которые моделируются, начиная с субклеточного уровня. Более того, они взаимодействуют для реалистичного воссоздания всех процессов в организме.

Такое медицинское моделирование позволяет наблюдать и лечить реалистичного цифрового пациента в режиме реального времени из любой точки мира, так как аватар реагирует на травмы и лечение точно так же, как и реальный человеческий организм.

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