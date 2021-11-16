Представлен первый цифровой человеческий организм

Разработчики из компании AIBODY представили первый цифровой человеческий организм на медицинской выставке в Дюссельдорфе, сообщается на сайте производителя.



Платформа позволяет воспроизводить реалистичные, детализированные физиологические реакции практически на любое смоделированное медицинское состояние или протокол лечения, уверяют создатели цифрового «аватара».

Программное обеспечение виртуального пациента включает в себя 132 тысяч параметров, которые моделируются, начиная с субклеточного уровня. Более того, они взаимодействуют для реалистичного воссоздания всех процессов в организме.

Такое медицинское моделирование позволяет наблюдать и лечить реалистичного цифрового пациента в режиме реального времени из любой точки мира, так как аватар реагирует на травмы и лечение точно так же, как и реальный человеческий организм.