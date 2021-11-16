Силовикам дополнительно повысят зарплаты

Госдума поддержала повышение зарплат сотрудников силовых органов. Соответствующие поправки были внесены в проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-24 годов.

Согласно правкам, зарплаты военных и работников силовых структур будут повышены не на 5,8%, как планировалось ранее, а на 7,4%. Для этого правительству потребовалось внести изменения в закон о бюджете.

Расходы бюджета на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» повысятся с 2,384 триллионов до 2,81 триллионов рублей в 2022 году. Рост составит 17% и станет рекордным с 2012 года.

В 2023 году финансирование силовых структур увеличится еще на 100 миллиардов рублей, до 2,91 триллиона, а в 2024 году — на дополнительные 110 миллиардов. В итоге расходы по этой статье впервые превысят 3 триллиона рублей.