Банки ввели новые правила обмена денег

Финансовым организациям разрешили не идентифицировать граждан, которые обменивают или меняют поврежденные банкноты на сумму до 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Госдумы.

По прежним правилам банки были обязаны до приема денег идентифицировать клиента — предъявлять паспорт было не нужно, только если сумма операции не превышала 15 тысяч рублей, или физическое лицо покупало или продавало иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей.

Теперь при обмене банкнот различного достоинства и замене поврежденных купюр на сумму не более 40 тысяч рублей спрашивать у клиента паспорт или другой документ, устанавливающий личность, будет не нужно.

При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Однако если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения, он все равно может потребовать паспорт у клиента.

В случае безналичного расчета по карте сумма операции, при которой идентифицировать клиента не требуется, остается прежней — до 200 тысяч рублей.