НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки ввели новые правила обмена денег

Источник:
Sibnet.ru
481 3
Фото: © Sibnet.ru

Финансовым организациям разрешили не идентифицировать граждан, которые обменивают или меняют поврежденные банкноты на сумму до 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Госдумы.

По прежним правилам банки были обязаны до приема денег идентифицировать клиента — предъявлять паспорт было не нужно, только если сумма операции не превышала 15 тысяч рублей, или физическое лицо покупало или продавало иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей.

Теперь при обмене банкнот различного достоинства и замене поврежденных купюр на сумму не более 40 тысяч рублей спрашивать у клиента паспорт или другой документ, устанавливающий личность, будет не нужно.

При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Однако если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения, он все равно может потребовать паспорт у клиента.

В случае безналичного расчета по карте сумма операции, при которой идентифицировать клиента не требуется, остается прежней — до 200 тысяч рублей.

Еще по теме
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Правительство Бурятии объяснило изменения по северным надбавкам
Ипотека начала дорожать в России
Названы условия внедрения цифрового рубля
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фельдшер в Хакасии продала поддельный сертификат о прививке 90 людям
Локоть мораторием решил победить хаос киосков в Новосибирске
Интерпол помог иркутянке найти пропавшую 29 лет назад дочь
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Пиломатериалам введут заградительную пошлину
Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин и Лукашенко обсудили рвущихся в Европу мигрантов
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Шойгу подтвердил уничтожение советского спутника
Украина направила России протест после указа Путина
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
35
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
27
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru