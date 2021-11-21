Центробанк ужесточит наказания для банков за навязывание услуг

Центробанк настаивает на ужесточении штрафов за навязывание услуг при выдаче кредитов, а также за мисселинг, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банки при продаже дополнительных услуг должны уведомлять заемщика о праве отказаться от таких услуг, приводит «Российская газета» слова Набиуллиной. Человеку могут «навешать в договор много скрытых платежей», а внешне обещают очень привлекательную ставку, отметила она, добавив, что не все люди могут в этом разобраться

В целом ЦБ, по ее словам, активно противодействует скрытым комиссиям и навязанным услугам со стороны финансовых организаций. Так, с нового года вводится возможность отказаться в течение 14 дней от любой услуги, проданной вместе с кредитом — например, от страховки или юридической поддержки, которые настойчиво предлагали оформить, когда выдавали кредит.

Кроме того, регулятор ждет принятия закона о количественных ограничениях при выдаче кредитов, сообщила Набиуллина. Она объяснила, что потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами — за девять месяцев с начала года рост составил 16%.

«Это не очень хорошо, потому что дальше — уже опасный рост закредитованности», — предупредила глава ЦБ.