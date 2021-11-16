Фельдшер в Хакасии продала поддельный сертификат о прививке 90 людям

Следователи возбудили дело в отношении фельдшера села Зеленое в Хакасии, которая внесла в систему данные о вакцинации 90 людей, а саму прививку им не ставила, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, фельдшер врачебной амбулатории села Зеленое «Усть-Абаканской районной больницы» с мая по октябрь получила через своего знакомого от не менее 90 человек взятку на сумму более 90 тысяч рублей. За это она внесла фиктивные сведения в систему о вакцинации граждан, без фактического ее проведения, а затем они получили справки и сертификаты о вакцинации.

В зависимости от роли каждого в отношении фельдшер и знакомый предусмотренных части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

За получение взятки грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Санкция статьи 291.1 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.