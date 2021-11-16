Прививка от COVID: можно ли делать сразу после болезни?

Многих интересует вопрос, можно ли делать прививку от коронавируса сразу после перенесенной болезни или подозрения на бессимптомное течение COVID-19. Существуют ли какие-то риски, если человеку нужен сертификат о вакцинации, но он недавно переболел?

В России начали повсеместно вводить QR-коды, которые выдаются привитым от коронавируса или тем, кто недавно официально переболел инфекцией. Но некоторые переносят болезнь на ногах, без обращения в поликлинику и сдачи ПЦР-теста.

В результате люди вынуждены идти на вакцинацию для получения сертификата, пребывая в полной уверенности, что они недавно переболели коронавирусом. Есть ли в таком случае какие-то риски для здоровья?

«Если человек делает прививку в течение полугода после полного курса вакцинации или после перенесенной болезни, если она была в клинической форме, то есть были какие-то симптомы, то по факту защита особо не усиливаются. Вакцинация в этих случаях в принципе не показана», — пояснил вакцинолог Евгений Тимаков в эфире радио «КП».

При этом он подчеркнул, что сама по себе прививка не может ухудшить состояние иммунитета, даже если поставлена сразу после перенесенной инфекции. Врач порекомендовал обследоваться перед прививкой тем, у кого есть хронические заболевания. Остальным можно не бояться вакцинации.

Ученые в настоящее время считают, что если сделать прививку слишком рано после перенесенной коронавирусной инфекции, ее воздействие на организм окажется нулевым, но ничего страшного не произойдет.

Прививка от коронавируса после ОРВИ

Что касается перенесенного ОРВИ, то важно не ставить прививку в острую фазу болезни. Если человек переболел и не до конца уверен, чем именно, лучше подождать пару недель, а потом уже вакцинироваться.

«Перенесенные ОРВИ или грипп — не причина отказываться от прививки от COVID-19. Ее можно делать спустя две-три недели», — цитирует ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По методическим рекомендациям, если у пришедшего на вакцинацию человека был контакт с больным коронавирусом в течение последних 14 дней, либо в этот же срок проявлялись какие-либо симптомы инфекции, пациенту должны выдать направление на ПЦР-тест или экспресс-тест на наличие антител.

Что касается выбора вакцины, тем, кто уже болел коронавирусом, рекомендуют ставить «Спутник лайт», который вводится разово. Тем, кто не сталкивался с этой инфекцией, лучше вакцинироваться двухфазным «Спутником V».