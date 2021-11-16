Украина направила России протест после указа Путина

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в российский МИД в связи с указом президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства

«Признание "сертификатов", одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство», — говорится в сообщении.

Путин в понедельник подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению Донбасса. Он поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик.

Правительству поручено обеспечить признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР.