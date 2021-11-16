Водителей предупредили о массовой краже запасок и зеркал

Автомобильных воров в России чаще всего интересуют запасные колеса и боковые зеркала, сообщила пресс-служба компании «Росгосстрах».

Также злоумышленники часто похищают колесные колпаки и фары, свидетельствует статистика обращений клиентов с полисами каско в компанию. В этом году были и обращения страхователей по поводу кражи щеток стеклоочистителя.

Преступники нередко воруют из салона машины навигаторы, видеорегистраторы и другие легкосъемные устройства. В результате краж в большинстве случаев у автомобилей оказываются разбитыми стекла или поврежден замок.

Чаще всего от злоумышленников страдают машины Toyota, Mercedes-Benz, Kia, ВАЗ/Lada, а также Land Rover. Самые автокриминальные регионы — Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Ставропольский край.