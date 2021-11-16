Локоть мораторием решил победить хаос киосков в Новосибирске

Мэр Анатолий Локоть приостановил на месяц размещение на территории Новосибирска киосков и ларьков, поручил специалистам мэрии и районных администраций провести мониторинг действующих ларьков и киосков, сообщает мэрия.

Начать проверку мэр Анатолий Локоть потребовал с микрорайона МЖК, где жители выступили с протестами против установки нового нестационарного объекта на улице Высоцкого.

«Проверьте сначала МЖК, Октябрьский район, далее другие районы Новосибирска и мне доложите обстановку меня есть личное мнение, и никто меня не переубедит, случай на МЖК показательный, системный», – сказал мэр Анатолий Локоть.

Как доложил мэру глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков, территория МЖК перенасыщена торговыми объектами, более того, на противоположной стороне от места, где планируют установить киоск (улицы Высоцкого, 31, 35), также действует ряд торговых павильонов.

«Я несколько раз ставил задачу не увеличивать, а сокращать там количество нестационарных объектов. Выглядит это все как барахолка. На митинг вышли конкретные люди, и объяснить им, почему в этом хаосе ларьков мы ставим еще один, я не могу! Потому что ставил совсем другую задачу. В течение месяца мое поручение должно быть исполнено. А затем посмотрим, куда двигаться дальше», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.