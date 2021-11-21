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Российскую армию вооружат беспилотниками «Калашникова»

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Кадр из видео

Минобороны России закажет ударные беспилотники КУБ-БЛА разработки ZALA Aero, входящей в концерн «Калашников», для Военно-морского флота (ВМФ), сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе.

Первая партия может составить несколько сотен беспилотников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Стоимость российского КУБ-БЛА не раскрывается, для иностранных аналогов она составляет до 160 тысяч

В ZALA Aero сообщили изданию, что комплекс будет готов к принятию на вооружение в конце 2021 года. «Мы получили достаточное количество запросов от иностранных заказчиков, но приоритетным для нас является Минобороны. Говорить о поставках за рубеж мы сможем только после выполнения гособоронзаказа», — подчеркнули в компании.

Беспилотник КУБ-БЛА предназначен для поражения наземных целей. Он доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную или по изображению с систем наведения.

Дрон имеет размах крыла 1,2 метра при длине 0,95 метра и массе полезной нагрузки 3 килограмма. Его скорость полета составляет 80–130 километров в час, а продолжительность полета — 30 минут.

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Оборона #Оружие
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