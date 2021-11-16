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Россия впервые применила ударное оружие с вертолетных дронов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. National Guard

Российский беспилотный разведывательно-ударный вертолет «Термит» произвел в полете пуски управляемых ракет. Дальность поражения целей составила шесть километров.

«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», —рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

«Термит» был показан на форуме «Армия-2021». Он оснащен оптико-локационной станцией и способен нести три авиационных корректируемых ракеты С-8Л калибра 80 миллиметров.

Беспилотник также снабжен программными алгоритмами с элементами искусственного интеллекта. Нейросеть позволяет дрону заниматься «свободной охотой». Оператор производит лишь «захват» цели и ставит ее на сопровождение, далее беспилотник действует самостоятельно.

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