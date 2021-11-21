Кремль взял на вооружение «идеологию ценностей»

Традиционные ценности как часть государственной идеологии служат интересам Москвы как внутри страны, так и за ее пределами, пишет американское издание The National Interest

Западные политики совершают ошибку, не признавая, что российская внешняя политика формируется на базе «идеологических подходов», отмечает автор статьи. Именно поэтому они предаются неверным ожиданиям в отношении сотрудничества с Россией.

«Мировоззрение» России сформировалось на основе опыта, пережитого страной за последние 30 лет. «Кремль видел, как противостоящие ему идеологические силы приводили к политическим изменениям в регионе — от войн за независимость до демократических движений в бывших советских республиках», — отмечает NI.

По мнению автора статьи, российская элита рассматривала эти события через призму «иностранной подрывной деятельности», особенно что касается различных «цветных революций». В результате Москва почти каждое «гражданское движение», включая «евромайдан» на Украине и «арабскую весну», считает результатом влияния Запада

Российский президент Владимир Путин определил эту новую необходимую стране идеологию как «противоположность западной ложной толерантности по социальным вопросам», таким как этническая и гендерная проблемы и права сексуальных меньшинств. Он утверждают, что западные демократии «разрушают свои корни», принимая мультикультурализм, указывает издание.

На международном уровне это позволяет России «использовать продвижение своих ценностей» и развитие своей «мягкой силы», чтобы создавать собственный аналог «цветных революций», поясняет автор статьи. По его мнению, Кремль считает «идеологию ценностей» важнейшим оружием с точки зрения обеспечения безопасности страны.