Штормовое предупреждение объявили в Бурятии

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Бурятии, в регионе ожидается метель, снегопады и ветер, сообщает ГУ МЧС по Республике.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник вечером по
юго-западу и южному Прибайкалью, в среду по республике ожидается снег, местами
сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 метров, метели.
Также произойдет понижение температуры воздуха на 8-10
градусов. На перевалах дорог ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.
В связи с этим на территории республики возрастает риск
возникновения происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики,
жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных
дорогах.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия просит водителей
соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по
возможности отказаться от дальних поездок.
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