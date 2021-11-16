Штормовое предупреждение объявили в Бурятии

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Бурятии, в регионе ожидается метель, снегопады и ветер, сообщает ГУ МЧС по Республике.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник вечером по юго-западу и южному Прибайкалью, в среду по республике ожидается снег, местами сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 метров, метели.

Также произойдет понижение температуры воздуха на 8-10 градусов. На перевалах дорог ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.

В связи с этим на территории республики возрастает риск возникновения происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных дорогах.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия просит водителей соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.