НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Штормовое предупреждение объявили в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Фото: © ГУ МЧС по Бурятии

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Бурятии, в регионе ожидается метель, снегопады и ветер, сообщает ГУ МЧС по Республике.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник вечером по юго-западу и южному Прибайкалью, в среду по республике ожидается снег, местами сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 метров, метели.

Также произойдет понижение температуры воздуха на 8-10 градусов. На перевалах дорог ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.

В связи с этим на территории республики возрастает риск возникновения происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных дорогах.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия просит водителей соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.

Еще по теме
Депутаты Республики Алтай выступили за запрет охоты на козерогов
Снег выпадет в Забайкалье на неделе
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Световые столбы сфотографировали в Дудинке
смотреть все
Бурятия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Интерпол помог иркутянке найти пропавшую 29 лет назад дочь
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии
Новый препарат Pfizer от COVID-19 испытают на сибиряках
Новогодние салюты в Новосибирске будут небольшими из-за COVID
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Стоимость домашнего интернета в России резко вырастет
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
Обсуждение (0)
Картина дня
Джонсон назвал Россию великой страной
Экс-депутаты Госдумы отказались съехать из служебного жилья
Украина не увидела скопления российских войск у своих границ
Ипотека начала дорожать в России
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Uynachalnica

"Введение QR-кодов в регионах России говорит об актуальности и неизбежности введения данных мер на федеральном...

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Gunja

Беда в том что даже магазинный алкоголь из маркета, не гарантирует качество и безопасность. Можно купить...
Sibnet.Ru