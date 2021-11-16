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Карпин не исключил уход из сборной перед стыковыми матчами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что покинет пост до начала стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022.

«Не знаю, думаю», — ответил Карпин на вопрос, останется ли он тренером сборной, в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тренер подтвердил, что его контракт автоматически продляется до марта, когда состоятся стыковые матчи.

«Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой? (Сколько буду думать?) Может, неделю. Мне нужно отдохнуть и принять решение», — сказал Карпин.

Он отметил, что его сильно разочаровала игра сборной, задело то, что не было попыток играть в футбол.

«Я разочарован. В футбол мы не играли. Можем ли мы играть футбол? Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Проблема в том, что ничего не создали», — поделился Карпин.

Карпин возглавил сборную летом этого года, после завершения Евро-2020. В последнем матче под его руководством команда уступила Хорватии и лишилась прямой путевки на чемпионат мира.

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