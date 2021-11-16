Выбран лучший российский музыкант на премии MTV

Украинский певец Макс Барский получил премию MTV Europe Music Awards как лучший российский исполнитель 2021 года, сообщается на сайте премии.

За титул лучшего российского исполнителя боролись казахстанский диджей Imanbek, украинская и российская певица Мари Краймбрери, хип-хоп-артист Slava Marlow и певица Муся Тотибадзе.

«Спасибо @mtvrussia за выбор и всем моим фанам за колоссальную поддержку и голоса. Благодаря вам, эта статуэтка вновь возвращается ко мне. Сегодня именно тот день, когда эта награда для меня особенно важна — в момент создания кардинально новой музыки и поиска иного звучания», — прокомментировал Барских победу.

MTV Europe Music Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Каждый год церемония проходит в одном из крупных европейских городов.