Новый препарат Pfizer от COVID-19 испытают на сибиряках

Американская фармкомпания Pfizer проведет клинические испытания эффективности нового препарата для профилактики COVID-19 в России, среди городов — Красноярск и Барнаул.

Препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса, следует из государственного реестра лекарственных средств.

В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек, пишет газета «Ведомости».

«Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне», — сообщается в издании.

Представитель Pfizer пояснил «Ведомостям», что в испытаниях участвуют 7 тысяч человек из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.