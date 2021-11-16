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Украина не увидела скопления российских войск у своих границ

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина не фиксирует скопление и перемещение российских военных вблизи границы двух стран, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Непосредственно возле границы мы не фиксируем никакого перемещения техники или военных соседней страны. Если какие-то действия и происходят, они могут происходить за десятки, а то и сотни километров от государственной границы», — приводит ТАСС слова Демченко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что альянс наблюдает «значительную и необычную» концентрацию российских сил у границы Украины. Он добавил, что «любые провокации или агрессивные действия со стороны России вызовут большую озабоченность у НАТО».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.

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