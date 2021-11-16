Участник дела «Зимней вишни» пожаловался в Конституционный суд

Экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, обвиняемый по трем статьям в деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», подал жалобу в Конституционный суд РФ. Он оспаривает конституционность ряда статьей российского уголовно-процессуального кодекса.

Экс-глава регионального ГУ МЧС указывает на нарушение своих конституционных прав на объективное судебное разбирательство, поскольку из-за применения оспариваемых норм УПК РФ в декабре 2020 года вопрос о продлении его ареста рассмотрел другой судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве находится уголовное дело, из-за «длительной нетрудоспособности» своей коллеги.

Как отметил Мамонтов, рассмотрение уголовного дела после смены судьи не началось заново, как того требует законодательство. В январе 2021 года рассмотрение дела продолжила та же судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве оно изначально находилось. Добиться отмены решения о продлении срока ареста в вышестоящих судах Мамонтову не удалось, он по-прежнему в СИЗО.

Дело, по которому проходит экс-глава ГУ МЧС, еще рассматривается судом, ему вменили статьи «Присвоение или растрата», «Халатность» и «Мошенничество».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года, погибли 60 человек. Восемь фигурантов первого дела заслушали приговор — им назначено от пяти до 14 лет колонии общего режима.